Рыков: ФК «Сочи» в будущем должен составлять конкуренцию ведущим клубам страны

Первый заместитель главы Сочи Анатолий Рыков считает, что в будущем ФК «Сочи», который сделает перерыв на год, должен составлять конкуренцию ведущим клубам России.
«Конкретный вопрос про клуб «Сочи» следует задать собственнику клуба. Насколько я понимаю, положением клуба он недоволен и должен его переформатировать. Но в будущем, на наш взгляд, клуб «Сочи» должен составлять конкуренцию ведущим клубам страны», — передаёт слова Рыкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
ФК «Сочи» выступал в ПФЛ Зона «Юг».
ФК «Сочи» сделает перерыв на год, чтобы сформировать новую команду