Нобоа: дай бог, если я буду ответственным в «Зените» за стандарты

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа ответил на вопрос, может ли случиться так, что в стане петербургского клуба он будет главным исполнителем стандартных положений, как это было в «Ростове».
«Посмотрим. Дай бог, если то же самое будет здесь. Никто не знает, ведь в команде есть ещё и другие люди, у которых есть хороший удар. Поэтому посмотрим, как будет на тренировках. Буду выступать под 16-м номером в „Зените“. Да, я знаю, что раньше под этим номером играл Вячеслав Малафеев, но его уже нет в „Зените“», — сказал хавбек в интервью клубному телевидению.
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