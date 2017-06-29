Ткачук вернулся в «Крылья Советов», подписав контракт на два года

Состав «Крыльев Советов» пополнил 27-летний полузащитник Денис Ткачук. Соглашение рассчитано на два года. 3 июля Ткачук присоединится к волжской команде, которая продолжит подготовку к сезону в Самаре.
«Денис Ткачук уже помогал „Крыльям“ вернуться в РФПЛ. Надеемся, что его нацеленность на атаку, образцовая самоотдача и опыт снова помогут нашей команде решить задачу на сезон», — цитирует пресс-служба клуба заместителя генерального директора «Крыльев Советов» Зураба Циклаури.
Ткачук выступал за «Крылья Советов» в сезоне 2014/15 и помог клубу вернуться в Премьер-Лигу. За сезон он сыграл за «Крылья Советов» в 29 матчах первенства ФНЛ (11 голов) и 4 матчах Кубка России (3 гола).