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Ткачук вернулся в «Крылья Советов», подписав контракт на два года

29 июня 2017, четверг. 15:11. Футбол

Состав «Крыльев Советов» пополнил 27-летний полузащитник Денис Ткачук. Соглашение рассчитано на два года. 3 июля Ткачук присоединится к волжской команде, которая продолжит подготовку к сезону в Самаре.

«Денис Ткачук уже помогал „Крыльям“ вернуться в РФПЛ. Надеемся, что его нацеленность на атаку, образцовая самоотдача и опыт снова помогут нашей команде решить задачу на сезон», — цитирует пресс-служба клуба заместителя генерального директора «Крыльев Советов» Зураба Циклаури.

Ткачук выступал за «Крылья Советов» в сезоне 2014/15 и помог клубу вернуться в Премьер-Лигу. За сезон он сыграл за «Крылья Советов» в 29 матчах первенства ФНЛ (11 голов) и 4 матчах Кубка России (3 гола).

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Источник: Официальный сайт ФК "Крылья Советов" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
29 июня 2017, четверг
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