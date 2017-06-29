Слуцкий: Чемпионшип — трудный турнир, но у меня очень позитивное настроение

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал, что будет рад, если сможет повлиять на отношения между болельщиками и владельцами клуба, которые обострились, в частности, когда семья Аллам, владеющая «Халл Сити», попыталась изменить название клуба на «Халл Сити Тайгерс».
«Если я смогу помочь восстановить отношения между клубом и болельщиками, то я буду очень рад. Не в курсе планов владельцев клуба, но думаю, что семья Аллам делает много хороших вещей в „Халле“, это действительно серьёзные инвестиции в клуб, надеюсь, ситуация будет стабильной.
Мы подготовили серьёзную программу подготовки, включающую множество тренировок, множество новых методик, много специальных занятий в тренажёрном зале, аналитические программы. Конечно, нам нужны новые игроки, но так в каждом клубе. У нас есть стратегия по поводу новых приобретений, аренды футболистов, и за последние две недели я много работаю с игроками и много общаюсь с агентами. Это не быстрый процесс, но я надеюсь, что у нас будут новые игроки до нашей поездки в Португалию 11 июля.
Чемпионшип — трудный турнир, потому что у вас 46 матчей, очень длинный сезон. Я видел часто, как одна команда не проигрывала в течение семи матчей, а затем в течение следующих семи матчей они не побеждали! Я понимаю, что это сложно, но опять же, у меня очень позитивное настроение", — цитирует Слуцкого ESPN.