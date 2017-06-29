Луческу решил сделать шестимесячный перерыв в тренерской карьере

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу не будет искать новую команду нынешним летом. 71-летний специалист 28 мая был отправлен в отставку и с тех пор находится без команды. В таком статусе румынский тренер будет находиться минимум полгода.
L’Equipe сообщает, что Мирча Луческу решил взять шестимесячную паузу в тренерской карьере, чтобы отдохнуть и набраться сил. Нынешним летом команду Луческу искать не будет.
Тренерскую карьеру Мирча Луческу начал в 1979 году. В «Зените» румынский наставник работал с 2016 по 2017 год, завоевав Суперкубок России и бронзовые медали РФПЛ.
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