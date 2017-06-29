В Санкт-Петербурге пройдёт международный турнир среди болельщиков

В рамках проведения в России Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге пройдёт турнир среди болельщиков «Футбол объединяет».
30 июня в фан-зоне Кубка конфедераций (Конюшенная пл.) состоится церемония жеребьёвки участников, а 1 июля на поле стадиона «Динамо» (пр. Динамо, 44) выйдут команды Италии, Кипра, Камеруна, сборная мира, сборная Латинской Америки, сборная Африки, Россия-1 и Россия-2.
В рамках международного турнира среди болельщиков «Футбол объединяет» пройдёт акция Gentelfan, продвигающая идею гостеприимства для иностранных болельщиков. Одной из основных идей турнира является продвижение чемпионата мира по футболу 2018 года в России и за рубежом.
В течение четырёх часов в ходе футбольных баталий выявятся победитель и призёры турнира. В перерывах зрителей ожидают спортивные аттракционы и выступления популярной певицы Лии Беспаловой.
В качестве почётных гостей приглашены министр спорта РФ Павел Колобков, генеральный директор РФС Александр Алаев, посол чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Смертин, президент федерации футбола Санкт-Петербурга Анатолий Турчак и председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов.
Турнир в Санкт-Петербурге организован Клубом болельщиков национальной сборной России RUSSIA UNITES при поддержке Российского футбольного союза, группы компаний «Открытый мир», мультиязычного центра поддержки болельщиков, спортивной компании Sportand.me и технического партнёра Main Division.
Программа турнира:
30 июня (фан-зона Кубка конфедераций FIFA-2017 (Конюшенная пл.))
20:00 – 20:30. Жеребьёвка
1 июля (стадион «Динамо» (пр. Динамо, 44)).
10:30. Церемония открытия
11:00. Игры первого этапа
13:00. Финальный этап
14:00. Церемония награждения.
Первая акция под лозунгом Gentlefan прошла в Ростове-на-Дону в марте 2017 года: местные болельщики перед матчем Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» подарили гостям из Англии тёплые пледы. Акцию активно поддержали и на матче в Краснодаре, где пришедших поболеть за сборную Кот-д'Ивуар с национальной командой России угощали горячим чаем. Несколькими днями позже на олимпийском стадионе «Фишт» из волонтёрского центра встречали бельгийских болельщиков – «красно-чёрных дьяволов» — в костюмах ангелов и вручали им подушки в виде облака.
9 июня акция была продолжена учениками футбольной школы «Мегасфера», которые вручили чилийским болельщикам памятные майки и кепки.