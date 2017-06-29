Вальбуэна перешёл в «Фенербахче» и будет выступать под 28-м номером

Полузащитник Матьё Вальбуэна официально перешёл в «Фенербахче». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
32-летний футболист, известный в России по выступлению за московское «Динамо», подписал контракт по схеме «2+1». В «Фенербахче» Матьё Вальбуэна будет играть под 28-м номером.
Последним клубом французского хавбека был «Лион». Сумма трансфера составила € 1,5 млн. Также предусмотрен бонус, который может максимально составить € 1 млн. Бывший полузащитник московского «Динамо» выступал за «Лион» с августа 2015 года.
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