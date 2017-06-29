Игроки сборной России пожелали удачи женской национальной команде на Евро-2017

Футболисты сборной России пожелали женской национальной команде удачного выступления на чемпионате Европы—2017, записав видеоролик. В нём приняли участие Фёдор Смолов, Денис Глушаков, Илья Кутепов, Владимир Габулов, Александр Ерохин и Фёдор Кудряшов.
На чемпионате Европы, который пройдёт с 16 июля по 6 августа в Нидерландах, россиянки на групповом этапе сыграют с Италией, Швецией и действующим обладателем титула Германией. Путёвки в 1/4 финала завоюют две лучшие команды из группы.
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Женская сборная России отправится на ЧЕ-2017 в Нидерланды в составе 23 игроков