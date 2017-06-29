Ещенко: просто тренироваться и зарабатывать деньги – это не по мне

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко признался, с кем бы он хотел сыграть в Лиге чемпионов. Красно-белые начнут турнир сразу с группового этапа.
«В детстве за «Реал» болел, но в группу с ним не попадём – в одной корзине находимся. Да там со всеми, кого ни возьми, интересно сыграть! Слабаков нет.
Чего бы ещё хотел добиться? Снова выиграть чемпионат, и желательно не раз. Есть Кубок, Суперкубок. За высокие места всегда интересно бороться. Просто тренироваться и зарабатывать деньги – это не по мне. Должны присутствовать спортивные стимулы, и у меня их, к счастью, ещё достаточно. Пока здоровье позволяет, надо двигаться вперёд", — сказал Ещенко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Андреем Ещенко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.