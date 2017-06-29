Паршивлюк: у Аленичева была личная неприязнь ко мне

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк выразил мнение, что инициатива отчислить его из «Спартака» исходила от тогдашнего главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Паршивлюк полагает, что у Аленичева была личная неприязнь к нему. При этом футболист ушёл из «Спартака», когда красно-белых уже возглавлял Массимо Каррера.
«Это инициатива Дмитрия Аленичева. Закончился сезон позапрошлый, я ушёл в отпуск. А когда вышел, узнаю, что выставлен на трансфер и буду тренироваться со «Спартаком-2», и всё. С удивлением значительно позже узнал, что, по словам Аленичева, я не нашёл общего языка с коллективом, где был, по сути, старожилом и имел отличный контакт со всеми в команде, в том числе и с легионерами, про большинство русских ребят речи даже не идёт. Я думаю, это личная неприязнь с его стороны ко мне. У меня был с ним конфликт когда-то. Но мне казалось, мы его сгладили. События показали, что, видимо, с его стороны эта история не забыта. Не хотелось бы сейчас говорить об этом. Может быть, когда-то я и поделюсь, но, наверное, лучше пусть это останется на его совести. В этой истории у каждого своя правда. Ни я, ни он теперь не в «Спартаке», к сожалению для обоих.
Аленичев ушёл, а для меня ничего не изменилось. Дали два дня потренироваться с основной командой, а потом опять отправили во вторую. Если бы у Карреры было желание меня оставить, наверное, он бы не делал скоротечных выводов за две тренировки и оставил бы меня в основе, но, скорее всего, это решение не самого тренера. Пользуясь случаем, хочу поздравить всю красно-белую армию болельщиков «Спартака» с долгожданным чемпионством», — заявил Паршивлюк в интервью «Советскому спорту».