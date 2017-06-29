Саломонссон, которым интересуется «Спартак», хочет остаться в «Гётеборге»

Защитник «Гётеборга» Эмиль Саломонссон хочет остаться в шведском клубе, сообщает GP.
По информации издания, 28-летний футболист был близок к переходу в «Спартак» этим летом, однако теперь он желает остаться в «Гётеборге».
Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Гётеборг» находятся в продвинутой стадии переговоров по Саломонссону, а сумма трансфера составит около 10 млн шведских крон (около € 1 млн). Сам игрок якобы был уже готов к переходу в российский клуб.
Контракт Саломонссона с «Гётеборгом» истекает в конце этого года. В текущем сезоне он провёл 11 матчей в чемпионате Швеции и забил два гола. На счету Эмиля также 8 матчей за сборную Швеции.