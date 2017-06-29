Марио Фернандес: ЦСКА — мой дом, хочу оставаться здесь как можно дольше

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал продление контракта с клубом. Новое соглашение с 26-летним игроком рассчитано до окончания сезона-2021/22.
«Я всегда говорил, что никуда не хочу уходить. Это мой дом, хочу оставаться здесь как можно дольше. Мы достаточно длительное время вели переговоры, и уже во время отпуска удалось всё согласовать. Я очень счастлив.
Уверен, что в дальнейшем смогу приносить пользу команде. Надеюсь, мы сможем завоевать ещё очень много титулов", — приводит слова Фернандеса клубная пресс-служба.
ЦСКА объявил о продлении контракта с Фернандесом до 2022 года