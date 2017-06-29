«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей. Возможность попасть в нашу команду имеют кандидаты, знающие английский язык и отлично разбирающиеся в спортивной тематике.
Требования: грамотность, знание английского языка, отличное знание спортивной тематики, опыт работы в интернет-изданиях, оперативность, внимательность и обязательность. График работы: восьмичасовая смена в ночное время (1:00-9:00 по московскому времени).
Заработная плата определяется по итогам собеседования. Резюме присылайте по адресу: champ.news@mail.ru.