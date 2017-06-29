«Галатасарай» объявил о переходе Гомиса из «Суонси» за € 2,5 млн

«Галатасарай» на своём официальном объявил о переходе из «Суонси Сити» нападающего Бафетимби Гомиса. Сумма трансфера составила € 2,5 млн.
31-летний француз подписал трёхлетний контракт с зарплатой € 3,35 млн евро в год. Подписной бонус составил € 2,5 млн, а ещё € 200 тыс. Гомис получит в случае победы в чемпионате Турции. Также предусмотрен бонус в размере € 5 тыс. за каждый матч в чемпионате и еврокубках.
Гомис в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Марсель», в составе которого забил 20 голов и сделал три голевых передачи в 31 матче Лиги 1.
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«Суонси» подтвердил переход Гомиса в «Галатасарай»