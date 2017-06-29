Оланаре: хочу стать одним из лучших игроков ЦСКА и завоевать титул

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре вернулся в общую группу команды. Форвард рассказал о своём самочувствии и целях на новый сезон.
«Чувствую себя хорошо, о повреждении не вспоминаю и сегодня очень рад был приступить наконец к полноценным тренировкам. Я и до этого интенсивно занимался, но по индивидуальной программе, а теперь можно наравне со всеми работать с мячом. Так что этот день для меня особенный, я счастлив!
В новом сезоне ставлю цель принести команде как можно больше пользы. Я хочу проявить себя, стать одним из лучших игроков команды и завоевать титул. Это будет нелегко, но каждый спортсмен любит большие вызовы. Сделаю всё возможное, чтобы мой первый гол в официальном матче после возвращения в ЦСКА был забит очень быстро. Любому нападающему нужны голы. Пока я не задавался вопросом, сколько мячей хотел бы забить за сезон, предпочитаю шаг за шагом двигаться к своей цели. Сначала нужно открыть счёт голам после возвращения в строй, а дальше посмотрим. Самое главное, повторюсь, чтобы побеждала моя команда», — сказал Оланаре в интервью клубной пресс-службе.