Фурсенко: выход Аршавина на новый стадион если не обрушит его, то точно сотрясёт

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высказался по поводу возможности возвращения в петербургский клуб 36-летнего нападающего Андрея Аршавина, ныне выступающего за казахстанский «Кайрат».
«Андрей Сергеевич — это особый человек для питерского футбола. Он снискал славу и у нас, и в Англии. До сих пор он имеет хорошие футбольные кондиции.
Если наш главный тренер сочтёт возможным использовать Аршавина, может быть, не на полное игровое время, а на какую-то часть, то я бы его поддержал двумя руками. Потому что выход Аршавина на наш новый стадион если не обрушит его, то точно сотрясёт", — подчеркнул Фурсенко.
Фурсенко в интервью ТАСС заявил, что пока не обсуждал с главным тренером «Зенита» Роберто Манчини кандидатуру Аршавина, но поднимет этот вопрос.