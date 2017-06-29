Петржела: было бы неправильно делать Марадону из Данни

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о том, усилит ли бывший полузащитник сине-бело-голубых Мигел Данни пражскую «Славию», в которую 33-летний португалец недавно перешёл.
«Я не вижу мастеровитых футболистов в „Славии“. Делаю вывод на основе того, что читал в прессе. Ни одного по-настоящему классного игрока они не приобрели. Данни? Возможно. Помню его ещё по „Динамо“, и он был тогда неплох. Но делать из него Марадону было бы неправильно. Мне сложно судить, поскольку я давно его нигде не видел в деле, кроме как в Лиге чемпионов. Данни смог дорасти до уровня сборной Португалии, но насколько он будет сейчас полезен „Славии“? Давайте не будем забывать, что он уже в возрасте», — сказал Петржела в интервью Idnes.