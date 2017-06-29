Ф. Льоренте получил перелом руки во время отпуска

Ведущий нападающий «Суонси Сити» Фернандо Льоренте травмировал руку, сообщает пресс-служба клуба.
32-летний испанец пострадал во время поездки на велосипеде в Италии, получив перелом кости. Повреждение не требует хирургического вмешательства, но клубу придётся скорректировать план подготовки форварда к новому сезону. В команде рассчитывают, что Фернандо успеет восстановиться к стартовой игре АПЛ с «Саутгемптоном» (12 августа).
В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги Льоренте забил 15 голов в 33 матчах.
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