Робот поставил на победу сборной Мексики в полуфинале КК-2017 с Германией

На Робостанции на ВДНХ робот Бакстер продолжает пробовать себя в качестве футбольного предсказателя матчей Кубка конфедераций.
Проанализировав результаты предыдущих игр и состав команд-участниц второго полуфинала Кубка конфедераций, а также подключив свою нейронную интуицию, робот Бакстер назначил Мексику победителем полуфинального матча с Германией. Выбрать один из кубиков, расположенных в поле зрения робота, помогают встроенные камеры, данные с которых также поступают в «аналитический» центр Бакстера и помогают сделать максимально точный прогноз.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Мексика. Начало встречи — в 21:00 мск.