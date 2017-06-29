Чилийские хирурги смотрели матч Кубка конфедераций во время операции

Хирурги одной из чилийских больниц смотрели полуфинальный матч Кубка конфедераций Португалия — Чили (0:0, 0:3 пен.) прямо во время операции, сообщает National Helm.
В Сети появился видеоролик, на котором врачи радуются сейву вратаря чилийской команды Клаудио Браво, ставшего героем встречи. Короткая видеозапись вызвала большой резонанс в чилийском обществе. После многочисленных призывов разобраться в ситуации власти Чили сделали объявление, назвав хирургов безответственными. Депутат парламента Карла Рубилар отметила, что врачи нарушили все правила и нормы поведения и данный инцидент необходимо расследовать.
Видео можно посмотреть в YouTube.