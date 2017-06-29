Мутко: на КК-2017 сборная России сдала ЕГЭ, чтобы принять участие в ЧМ-2018

Глава РФС Виталий Мутко поделился мнением о выступлении сборной России на домашнем Кубке конфедераций—2017. Национальная команда не смогла выйти из группы A, набрав три очка и заняв третье место.
«Два поражения и одна победа — такой результат удовлетворительным быть не может. Но наша задача — строить новую команду. Сборная была обновлена, сейчас у неё новый тренер, другие игроки. Нам нужно было получить новый опыт. Ведь мы не играем официальных игр, только контрольные встречи. В общем, есть над чем поразмыслить.
Но если говорить по-крупному, то нам есть от чего отталкиваться. Но есть и проблемы. Не хочу об этом, пусть каждый сделает выводы. Скоро послушаем Черчесова, какие выводы сделал он. Но главное — мы увидели у сборной желание, чтобы было не стыдно уходить с поля с высоко поднятой головой. Стадион провожал ребят аплодисментами после поражений. Около 300 болельщиков пришли проводить команду — это показатель.
Знаю, как сами ребята оценивают результат. Никто после вылета не спешил на самолёт, не отправлял сообщений, как это было в предыдущей команде. Все понимают свои ошибки. Как говорят англичане: «В футболе лучшее — это результат». Безусловно, игра забудется — очки останутся. Нам тоже нужен результат, но мы в начале пути, ещё есть время. Впереди около четырёх товарищеских игр. У сборной есть потенциал, который не до конца использован. При этом мы видим, во что хочет играть команда. Болельщикам надо её поддержать. Поймите, другой команды в ближайшие годы у нас не будет. Нужно поддержать наших парней.
Посудите сами — если бы год назад вам сказали, что Кудряшов, Джикия и Васин выйдут в основе на матче Кубка конфедераций, вы бы не поверили. А они вышли и с каждой игрой прибавляли. А как Головин раскрылся? В свои 20 лет брал игру на себя. У сборной России есть потенциал. Надо просто поработать. Главное — это порядок, строгость и дисциплина. Пока много брака, если уберём это, то справимся. Сборная России в своём роде сдала ЕГЭ, чтобы в следующем году принять участие в чемпионате мира», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.