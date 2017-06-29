Дубль Аршавина помог «Кайрату» разгромить «Атлантас» в отборе Лиги Европы

В первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы казахстанский «Кайрат» на своём поле со счётом 6:0 разгромил литовский «Атлантас».
В стартовом составе «Кайрата» вышел бывший капитан сборной России Андрей Аршавин. 36-летний футболист на 26-й минуте реализовал пенальти, а в конце первого тайма сумел оформить дубль. На 66-й минуте россиянин был заменён. Также по два мяча у казахстанской команды забили Жерар Гоу и Иво Иличевич.
Ответный матч между «Атлантасом» и «Кайратом» состоится 6 июля в Литве.