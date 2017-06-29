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Дубль Аршавина помог «Кайрату» разгромить «Атлантас» в отборе Лиги Европы

29 июня 2017, четверг. 19:40. Футбол

В первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы казахстанский «Кайрат» на своём поле со счётом 6:0 разгромил литовский «Атлантас».

В стартовом составе «Кайрата» вышел бывший капитан сборной России Андрей Аршавин. 36-летний футболист на 26-й минуте реализовал пенальти, а в конце первого тайма сумел оформить дубль. На 66-й минуте россиянин был заменён. Также по два мяча у казахстанской команды забили Жерар Гоу и Иво Иличевич.

Ответный матч между «Атлантасом» и «Кайратом» состоится 6 июля в Литве.

Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
29 июня 2017, четверг. 17:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
6 : 0
Атлантас
Клайпеда, Литва
1:0 – Гоу – 21, 2:0 – Аршавин – 26 (пен), 3:0 – Иличевич – 30, 4:0 – Аршавин – 42, 5:0 – Гоу – 50 (пен), 6:0 – Иличевич – 73
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Атлантас ФК Кайрат Андрей Аршавин
Новости. Футбол
29 июня 2017, четверг
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