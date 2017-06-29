Сборные Англии и Бразилии для ЧМ-2018 рассматривали базы в Краснодарском крае

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин рассказал, какие сборные рассматривали вариант размещения в Краснодарском крае во время ЧМ-2018.
«Сейчас в Краснодарском крае восемь тренировочных баз, включая шесть в городах на побережье: Геленджик, Анапа и Сочи.
Интерес был со стороны сборных Англии, Бразилии, Исландии, Швейцарии. Некоторые базы уже зарезервированы, некоторые выбраны как второй приоритет. Здесь работа идёт уже давно.
К нам будут приезжать команды и смотреть базы вплоть до весны следующего года", — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Ведущие сборные не планируют базироваться во время ЧМ-2018 в Москве из-за пробок