Агент: не «Зенит» отказался от борьбы за Тельо, а Кристиан не захотел ехать туда

Агент Хосе Мария Оробитг, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Кристиана Тельо, заявил, что это не «Зенит» отказался от покупки 25-летнего форварда, а сам испанец не захотел ехать в Россию, где им также интересовался «Спартак». Испанские СМИ ранее сообщили, что «Зенит» перестал интересоваться футболистом и единственным реальным претендентом на Тельо остался «Бетис».
«Это не «Зенит» отказался от борьбы за Тельо, а Кристиан не захотел ехать в «Зенит». Он решил остаться в Испании и выступать в испанском чемпионате, который, конечно же, отличается от российского. Также Тельо отказался от предложения московского «Спартака» — он не захотел ехать в Россию», — приводит слова агента «Спорт день за днём».