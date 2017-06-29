Президент «Монпелье» Луи Николлен ушёл из жизни в свой день рождения

У владельца и президента французского «Монпелье» Луи Николлена случился сердечный приступ во время празднования его дня рождения в ресторане. Позже функционер скончался в больнице. Сегодня, 29 июня, Николлену исполнилось 74 года, сообщает Sports.fr.
Николлен приобрёл «Монпелье» в 1974 году. С тех пор и по сей день он оставался президентом и основным акционером клуба. При нём «Монпелье» впервые в своей истории выиграл чемпионат Франции в сезоне-2011/12, а также побеждал в Кубке Франции в 1990 году.
Президент "Монпелье" Николлен покрасил волосы в честь победы в лиге 1