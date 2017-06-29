Московское «Динамо» со счётом 7:1 разгромило «Баварию 2» в контрольном матче

В контрольном матче на сборе в Австрии московское «Динамо» со счётом 7:1 разгромило резервную команду мюнхенской «Баварии».
К 29-й минуте бело-голубые вели в счёте 3:0 — хет-трик в течение получаса игры оформил Евгений Луценко. Ещё один гол в первом тайме забил Фатос Бечирай. В начале второй половины отличился Иван Темников. Несколько минут спустя немцы один мяч отыграли. Однако почти сразу же Бечирай оформил дубль, а ближе к концу игры точку поставил Алексей Ионов.
«Бавария 2» в прошлом сезоне заняла третье место в четвёртом немецком дивизионе.