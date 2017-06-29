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Тренер «Атлантаса» — об Аршавине: такие игроки вносят изюминку

29 июня 2017, четверг. 21:03. Футбол

Исполняющий обязанности главного тренера литовской команды «Атлантас» Сергей Савченков высказал мнение о российском нападающем Андрее Аршавине, выступающем за казахстанской «Кайрат». В первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы «Кайрат» на своём поле обыграл со счётом 6:0 «Атлантас», а 36-летний Аршавин оформил дубль.

«Андрей Аршавин – игрок очень высокого класса. И даже для «Кайрата» украшение, он может исполнить эпизод. На таких игроков ходят болельщики, такие игроки вносят изюминку, поэтому здесь ясно, что его действия для ребят были непредсказуемые. Думаю, что «Кайрат» счастлив иметь такого игрока», — приводит слова Савченкова официальный сайт «Кайрата».

Дубль Аршавина помог «Кайрату» разгромить «Атлантас» в отборе Лиги Европы
Источник: Футбольный клуб "Кайрат" Сообщить об ошибке
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Теги
Атлантас ФК Кайрат Андрей Аршавин
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29 июня 2017, четверг
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