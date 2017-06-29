Бывший полузащитник «Барселоны» Куэнка стал игроком «Хапоэля» Б-Ш

Испанский полузащитник Исаак Куэнка продолжит карьеру в Израиле. 26-летний футболист, последним клубом которого была «Гранада», на правах свободного агента перешёл в «Хапоэль» из города Беэр-Шева. Контракт с бывшим игроком «Барселоны» рассчитан на три сезона, сообщает пресс-служба израильского клуба.
Куэнка ранее выступал за «Аякс», «Депортиво» и «Бурсаспор». В «Гранаду» он перебрался в феврале прошлого года.
В прошлом сезоне в 25 матчах испанской Примеры Куэнка забил два мяча, не сумев помочь «Гранаде» сохранить прописку в высшем дивизионе.
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