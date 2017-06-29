Источник: «Зенит» отозвал предложение по Маноласу

«Зенит» отказался от борьбы за защитника «Ромы» Костаса Маноласа и отозвал предложение, утверждает Sportitalia.
Греческий футболист не прибыл на запланированный на 28 июня медосмотр для «Зенита», и руководство сине-бело-голубых было очень недовольно его поведением. Римляне хотели продать игрока в «Зенит» за € 35 млн, но теперь вынуждены изучать альтернативные, менее выгодные варианты. В число претендентов на Костаса, в частности, входит «Интер».
Ранее сообщалось, что Манолас не хочет переходить в «Зенит», поскольку сине-бело-голубые предложили ему контракт в рублях. Также ходили слухи о его желании играть в «Челси», но, по данным итальянских СМИ, синие не делали предложений по защитнику.