Бодул продлил контракт с «Амкаром»

28-летний нападающий Дарко Бодул подписал новый контракт с «Амкаром». Как сообщает официальный сайт пермяков, соглашение рассчитано на три года.
Хорватский форвард перешёл в «Амкар» прошлым летом и забил пять мячей в 24 матчах российской Премьер-Лиги.
«Можно сказать, что за этот год мы помогли Дарко перезагрузить его карьеру. Только представьте – воспитанник знаменитой школы «Аякса», которого считали одним из самых одарённых футболистов его возраста, перешёл в «Амкар» из команды, которая вылетела из шотландской Премьер-лиги!
Мы часто говорим об умении наших тренеров развивать молодых футболистов, но идти вперёд можно в любом возрасте. Тренировочный процесс «Амкара» и атмосфера, сложившаяся в клубе, позволили Дарко начать в Перми вторую футбольную жизнь. При этом и наши тренеры, и сам Бодул прекрасно понимают, что он может играть значительно сильнее. Надеюсь, следующие сезоны будут для него более яркими, чем предыдущий, и хочу пожелать Дарко ещё долго радовать болельщиков «Амкара» красивой и результативной игрой», — заявил исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.
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