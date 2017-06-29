Супермодель Водянова: расстроилась из-за выступления сборной России на КК

Российская супермодель Наталья Водянова высказала мнение о выступлении сборной России на Кубке конфедераций.
Напомним, что подопечные Станислава Черчесова не сумели выйти в полуфинал, заняв третье место в своей группе.
«Я расстроилась из-за выступления сборной России на Кубке конфедераций. Даже планировала остаться до 2 июля в Питере. Но теперь буду тогда концентрироваться на своём замечательном добром деле, если предоставили такую возможность. И буду болеть за нашу команду уже на чемпионате. Сейчас остаётся только тренироваться и оставаться позитивными. Это очень важно. Верить в себя.
Что меня больше расстроило, ошибка Акинфеева или удаление Жиркова? Вы знаете, это сложно. Просто когда мы ведём в счёте, а потом вдруг так случается. Такие перепады вверх, затем вниз – это тяжело. Но ничего, так бывает", — заявил Водянова, которая также поделилась мнением о полуфинале Кубка конфедераций Германия — Мексика, который проходит в эти минуты.
«Мексика так много пропустила через себя всяких неприятных событий, что, наверное, я всё-таки буду болеть за Мексику. А Германия… им и так просто», — передаёт слова Водяновой, сказанные до начала полуфинального матча в Сочи, корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.