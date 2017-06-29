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«Ротор-Волгоград» со счётом 4:0 разгромил «Кубань»

29 июня 2017, четверг. 22:14. Футбол

В Краснодаре в контрольном матче «Ротор-Волгоград» одержал разгромную победу над местной «Кубанью» со счётом 4:0.

Контрольный матч

«Кубань» (Краснодар, Россия) – «Ротор-Волгоград» (Волгоград) — 0:4 (0:2)

Голы: Романенко, 13 (0:1); Киреев, 36 (0:2); Орлов, 54 (0:3); Орлов, 61 (0:4).

«Кубань»: Дюпин, Бугаев (Марков, 68), Клещенко (Смирнов, 46), Байрыев (Клещенко, 68), Марков (Чичерин, 46), Якуба (Нурисов, 72), Гай (Маляров, 46), Коновалов (Гай, 68), Алейник (Завезен, 72), Лобкарев (Пономарёв, 72), Обухов (Калмыков, 68).

«Ротор»: Кобзев, Пискунов, Столяренко, Дранников, Колычев, Султонов, Рылов, Замалиев (Киреев, 5), Сысуев, Романенко, Бирюков. Во втором тайме на замену вышли: Крутов, Чабанов, Николаев, Сечин, Ещенко, Ионов, Щербаков.

23 июня команды уже проводили товарищеский матч, и тогда «Кубань» выиграла у «Ротора-Волгоград» (2:0).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Кубань ФК Ротор-Волгоград товарищеские матчи
Новости. Футбол
29 июня 2017, четверг
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