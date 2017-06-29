Веденеев: может, Смолову и нужен европейский чемпионат, но вот он Европе — нет

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев оценил шансы нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова на переход в российский или европейский топ-клуб.
«Смолов — лучший форвард страны, потому «Спартаку» и «Зениту» он не помешал бы. Адекватна ли цена в 30 миллионов евро? Стоимость любого нашего игрока завышена, как и зарплата. Президентам некуда деваться, приходится выкладывать большие деньги за русских игроков.
Смолов в Европе? Мы можем судить по играм Кубка конфедераций, что уровень мирового и европейского футбола стремительно отдалился от нашего и продолжает это делать. Мы же никак не можем отреагировать на это отдаление. Поэтому ни у Смолова, ни у кого-либо ещё из россиян нет шансов попасть в хороший европейский клуб, а в слабый сам нападающий вряд ли захочет уходить. Может быть, Фёдору и нужен европейский чемпионат, но вот он Европе — нет.
Около 10 лет назад Аршавин играл на высочайшем уровне порядка 7-8 лет. Тогдашний Андрей был на голову сильнее тех футболистов, что есть сейчас в нашем чемпионате, но даже он не смог закрепиться в Англии, не говоря уже об остальных. Сейчас английский чемпионат ещё более плотный и интенсивный, а наши игроки продолжают играть в футбол начала 2000-х. Поэтому любая информация, что россиянином интересуются европейские клубы, — агентские игры, ничего больше», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.