Германия — Мексика: на матче в Сочи присутствует 37 923 зрителя

На полуфинальном матче Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики, который проходит в эти минуты, присутствует 37 923 зрителя.
Встреча проходит в Сочи на стадионе «Фишт», вместимость которого составляет 47 659 зрителей.
Другой полуфинальный матч турнира, в котором накануне на стадионе «Казань-Арена» в столице Татарстана встречались сборные Португалии и Чили (0:0, по пенальти – 0-3), посетило 40 855 зрителей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Мексика. После 60 минут игры немцы вели со счётом 3:0.