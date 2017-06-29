«Гамбург» объявил о переходе Андре Хана из «Боруссии» М

«Гамбург» объявил о переходе полузащитника Андре Хана, предыдущим клубом которого была «Боруссия» из Мёнхенгладбаха.
Контракт с 26-летним футболистом, на счету которого один матч за сборную Германии, рассчитан на четыре года. Финансовые условия сделки не разглашаются.
В «Боруссию» Хан перешёл летом 2014 года из «Аугсбурга». В прошлом сезоне Хан провёл 30 (18 в стартовом составе) матчей в немецкой Бундеслиге, забил три мяча и отдал один голевой пас.
Хан уже являлся игроком «Гамбурга» в период между 2008 и 2010 годами, но выступал только за юношескую и вторую команды.