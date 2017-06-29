Тигиев показал 100-процентный результат на экзамене на знание истории «Спартака»

Новичок «Спартака» защитник Георгий Тигиев отлично справился с экзаменом на знание истории красно-белых.
«Одно из предыдущих названий «Спартака»? «Пищевик», если не ошибаюсь.
В честь кого «Спартак» был назван своим нынешним именем? По-моему, это связано с гладиатором.
Сколько было братьев Старостиных? Их было четверо. У нас на стадионе есть памятник.
Сколько раз красно-белые выигрывали чемпионаты СССР и России? Всего 22 раза. 10 — России, 12 — СССР.
Кто самый титулованный тренер в истории клуба? Олег Романцев.
Кого болельщики нарекли народным футболистом? Черенкова.
Одно из прозвищ команды? «Мясо», — сказал Тигиев, который правильно ответил на все вопросы.