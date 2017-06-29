Рюдигер: сборная Германии едет в Петербург, чтобы выиграть Кубок конфедераций

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер прокомментировал победу над командой Мексики (4:1) в полуфинале Кубка конфедераций.
«Игра сложилась успешно. Забили два гола, потом пытались ловить соперника на контратаках.
Никто не ожидал, что молодая команда попадёт в финал так легко? Может, вы не ожидали, а мы в себе были уверены. Я слышал разговоры такие, но у нас всё хорошо с самооценкой.
Едем в Санкт-Петербург, чтобы выиграть турнир", — передаёт слова Рюдигера корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
В финальном матче немцам 2 июля предстоит сыграть с командой Чили.
Германия разгромила Мексику и сыграет с Чили в финале Кубка конфедераций—2017