Лёв: поздравляю сборную Германии с выходом в финал — это грандиозный результат

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал победу над сборной Мексики (4:1) в полуфинале Кубка конфедераций, а также поздравил свою команду с выходом в финал. В решающем матче турнира немцы встретятся со сборной Чили, с которой они уже встречались на групповом этапе, сыграв тогда вничью (1:1).
«Это была невероятно интенсивная игра, нам противостояли очень техничные ребята. Мексиканцы здорово обращаются с мячом, разыгрывают. Для меня главное, что мы сделали то, что планировали: сразу показали, что будем доминировать, навязывать свою игру. Потому что мексиканцы сами любят действовать первым номером. Мы забили два гола, сделали небольшой шаг назад. Во втором тайме уже чуть хуже использовали свободные зоны, были не такие высокие скорости. Но я поздравляю ребят с этим грандиозным результатом – они в финале, в чём, наверное, до начала турнира вряд ли кто-то мог быть уверен», — передаёт слова Лёва корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.