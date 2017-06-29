Нападающий сборной Германии Вернер: хотелось бы сказать спасибо Сочи

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер после победы над командой Мексики (4:1) в полуфинале Кубка конфедераций поблагодарил за приём Сочи, в котором бундестим базировалась во время турнира.
«Хотелось бы сказать спасибо Сочи, нам жаль покидать город, который принёс нам три победы и удовольствие», — передаёт слова Вернера корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Подопечные Йоахима Лёва вышли в финал Кубка конфедераций, где им будет противостоять команда Чили. Решающий матч состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.
Германия разгромила Мексику и сыграет с Чили в финале Кубка конфедераций—2017