Булыкин: то, как немцы начали матч, абсолютно деморализовало сборную Мексики

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин подвёл итоги полуфинального матча Кубка конфедераций Германия — Мексика (4:1).
«В матче решил класс Германии. Тому, как они умеют начинать матч, нужно учиться всем. Немцы на первых минутах включили максимальный темп и забили несколько мячей. Это абсолютно деморализовало сборную Мексики. Да, мы увидели много шансов и моментов у мексиканцев, но немцы организованнее и дисциплинированнее. Они поймали кураж в самом начале. Их уже нельзя было обыграть. Гол Мексики получился на загляденье, удар был очень плотный. Мы видели, что Фабиан явно пристреливался. Может быть, он и хотел пробить издалека, но насчёт траектории неизвестно. Мяч очень красиво срезался. В любом случае это его заслуга.
Немцы подходят к финалу в ранге фаворитов. Германия будет свежее, поэтому у них шансов больше. Но мы видели игру Чили и то, как они бьются. Они отбегали много в игре с португальцами, выплеснули все эмоции в серии пенальти. Пока можно сказать, что южноамериканцы не очень хорошо играют в обороне и против организованной атаки немцев им будет тяжело. В этом финале голы будут точно. Я болею за чилийцев и за друга Артуро Видаля. Если сборная Чили доведёт матч до пенальти, то у них большие шансы на победу», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.