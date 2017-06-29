Лёв: у нас голодные игроки, которые мечтали попасть в сборную и сыграть на КК

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв высказал мнение о выступлении немецкой команды на Кубке конфедераций.
Сборная Германии, выступая экспериментальным составом, сумела дойти до финала турнира, в котором сыграет с командой Чили.
«Команда многому научилась на этом турнире. В каждой игре есть свои испытания, особенно когда ты играешь на вылет. Опыт, который ты приобретаешь на этом турнире ФИФА, поможет на более крупных турнирах. Эти ребята должны быть готовы крепко стоять на ногах, защищать честь своей страны. За последние недели мы действительно стали коллективом. У нас голодные игроки, которые мечтали попасть в сборную, сыграть на Кубке конфедераций. Это и помогает нам побеждать – мотивация.
Удивлён ли я нашими результатами? Конечно, я не ждал, что мы доберёмся до финала. Победить в полуфинале 4:1 – это здорово. Но ещё больше радует, что у нас получается вывести команду на новый уровень. А игра – это показатель нашего прогресса. Нам помогало то, что мы были в Сочи всё это время, у нас было больше времени на подготовку, хорошая обстановка — это тоже сыграло свою роль", — передаёт слова Лёва корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.