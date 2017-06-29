Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Лёв: у нас голодные игроки, которые мечтали попасть в сборную и сыграть на КК

29 июня 2017, четверг. 23:57. Футбол

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв высказал мнение о выступлении немецкой команды на Кубке конфедераций.

Сборная Германии, выступая экспериментальным составом, сумела дойти до финала турнира, в котором сыграет с командой Чили.

«Команда многому научилась на этом турнире. В каждой игре есть свои испытания, особенно когда ты играешь на вылет. Опыт, который ты приобретаешь на этом турнире ФИФА, поможет на более крупных турнирах. Эти ребята должны быть готовы крепко стоять на ногах, защищать честь своей страны. За последние недели мы действительно стали коллективом. У нас голодные игроки, которые мечтали попасть в сборную, сыграть на Кубке конфедераций. Это и помогает нам побеждать – мотивация.

Удивлён ли я нашими результатами? Конечно, я не ждал, что мы доберёмся до финала. Победить в полуфинале 4:1 – это здорово. Но ещё больше радует, что у нас получается вывести команду на новый уровень. А игра – это показатель нашего прогресса. Нам помогало то, что мы были в Сочи всё это время, у нас было больше времени на подготовку, хорошая обстановка — это тоже сыграло свою роль", — передаёт слова Лёва корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.

Лёв: поздравляю сборную Германии с выходом в финал — это грандиозный результат
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная Германии — Футбол Йоахим Лёв
Новости. Футбол
30 июня 2017, пятница
00:18 Хавьер Эрнандес: сборная Мексики гордиться, что дошла до полуфинала КК
00:15 «Рейнджерс» и «Црвена Звезда» начали с побед 1-й квалификационный раунд ЛЕ
00:05 Выиграй билеты на ЧМ-2018 с помощью цифр на карте
00:04 Очаровательные болельщицы — в фотообзоре Германия — Мексика
00:04 Очоа: дело было не в слабости сборной Мексики, а в силе команды Германии
00:04 Гинтер: жаль, что Германия покидает Сочи, но на матче с Чили это не скажется
29 июня 2017, четверг
23:57 Лёв: у нас голодные игроки, которые мечтали попасть в сборную и сыграть на КК
23:48 Булыкин: то, как немцы начали матч, абсолютно деморализовало сборную Мексики
23:37 Горецка: сборная Германии мечтала выйти в финал КК-2017, и это случилось
23:35 Нападающий сборной Германии Вернер: хотелось бы сказать спасибо Сочи
23:32 Лёв: поздравляю сборную Германии с выходом в финал — это грандиозный результат
23:31 Германия — Мексика — 4:1. Видеообзор полуфинального матча Кубка конфедераций
23:30 Рюдигер: сборная Германии едет в Петербург, чтобы выиграть Кубок конфедераций
23:21 Осорио: на Кубке конфедераций мне понравилось много игроков сборной России
22:57 Тигиев показал 100-процентный результат на экзамене на знание истории «Спартака»
22:53 Германия – Мексика: Горецка получил награду BUD AF Man of the Match
22:52 Германия разгромила Мексику и сыграет с Чили в финале Кубка конфедераций—2017
22:22 «Гамбург» объявил о переходе Андре Хана из «Боруссии» М
22:19 Германия — Мексика: на матче в Сочи присутствует 37 923 зрителя
22:15 Веденеев: может, Смолову и нужен европейский чемпионат, но вот он Европе — нет
22:14 «Ротор-Волгоград» со счётом 4:0 разгромил «Кубань»
22:03 Червиченко: отнёс бы Смолова на руках, если бы мне за него предложили € 30 млн
21:50 Тульский «Арсенал» просматривает черногорского защитника
21:39 Супермодель Водянова: расстроилась из-за выступления сборной России на КК
21:37 Горецка стал автором самого быстрого дубля в истории Кубка конфедераций
21:28 Сын Зидана перешёл из «Реала» в «Алавес»
21:25 Бодул продлил контракт с «Амкаром»
21:24 Источник: «Зенит» отозвал предложение по Маноласу
21:14 Бывший полузащитник «Барселоны» Куэнка стал игроком «Хапоэля» Б-Ш
21:06 Минское «Динамо» обыграло «Рунавик» в матче 1-го квалификационного раунда ЛЕ
21:03 Тренер «Атлантаса» — об Аршавине: такие игроки вносят изюминку
20:57 Сарсания сообщил, что «Зенит» вынужден отпустить Мака из-за лимита на легионеров
20:48 Московское «Динамо» со счётом 7:1 разгромило «Баварию II» в контрольном матче
20:47 Сарсания: Лодыгин может перейти в ПАОК
20:46 Президент «Монпелье» Луи Николлен ушёл из жизни в свой день рождения
20:34 Роналду опубликовал фотографию со своими новорожденными детьми
20:27 «Зенит» претендует на Смолова и может отдать за него € 30 млн
20:21 Билетная программа ЧМ-2018 будет состоять из 3 млн билетов
20:12 Агент: не «Зенит» отказался от борьбы за Тельо, а Кристиан не захотел ехать туда
19:55 Стал известен стартовый состав сборной Мексики на полуфинал КК-2017 с Германией
19:48 Сборные Англии и Бразилии для ЧМ-2018 рассматривали базы в Краснодарском крае
19:46 Стал известен стартовый состав сборной Германии на полуфинал КК-2017 с Мексикой
19:40 Дубль Аршавина помог «Кайрату» разгромить «Атлантас» в отборе Лиги Европы
19:36 Мутко: на КК-2017 сборная России сдала ЕГЭ, чтобы принять участие в ЧМ-2018
19:34 Мутко — о спекулянтах билетами: хочу предупредить — меры будут очень жёсткие
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто станет соперником сборной Чили в финале Кубка конфедераций?
Германия
2822 (63%)
Мексика
1693 (38%)
Проголосовало: 4515
Архив →
© championat.com, 2000–2017