Очоа: дело было не в слабости сборной Мексики, а в силе команды Германии

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа прокомментировал поражение от команды Германии (1:4) в полуфинале Кубка конфедераций.
«Два гола в начале всё определили, немцы давили на первых минутах. Германия очень сильна, но мы не опустили голову, продолжили играть и сражаться. Мы всегда стараемся биться до конца, быть мужественными. Думаю, что дело было не в нашей слабости, а в их силе, молодости, скорости. Не думаю, что это поражение скажется на нас или введёт в смятение. Мы всё-таки играли против чемпиона мира", — передаёт слова Очоа корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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