Чичарито: любой игрок из сборной России может играть в европейских чемпионатах

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес высказал мнение о сборной России и российских футболистах.
«У сборной России очень сильная команда. Я играл с ЦСКА в Лиге чемпионов. Думаю, любой игрок из сборной России может играть в европейских чемпионатах. Наша группа была непростой, но Россия играла точно на уровне со всеми остальными.
Почему бы им (российским футболистам. — Прим. «Чемпионата») не играть в Европе, если Россия и есть Европа. Честно, у вас правда хорошая команда.
Надеюсь, в ближайшем будущем россияне будут играть в лучших клубах мира", — передаёт слова Чичарито корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.