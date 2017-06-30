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Вандерсон: выбрал «Динамо», поскольку это один из лучших клубов в России

30 июня 2017, пятница. 00:55. Футбол

Новичок московского «Динамо» нападающий Вандерсон рассказал, почему решил перейти в стан бело-голубых. Ранее 31-летний бразилец выступал за «Краснодар».

«В „Динамо“ футболисты и тренерский штаб меня приняли хорошо. Теперь остаётся только усердно работать, чтобы как можно быстрее набрать форму. Хочу скорее помочь команде на поле. Для этого мне понадобится не так много времени. Пока был в Бразилии, тренировался и держал себя в тонусе. Я забивал в ворота „Динамо“, а теперь буду забивать за свой новый клуб. Выбрал „Динамо“, поскольку это один из лучших клубов в России. К тому же я давно адаптировался к игре в чемпионате этой страны. Знаю, у моей новой команды богатая история. Считаю, что сделал лучший выбор. В России иностранные футболисты чувствуют себя хорошо. Я разговаривал с тем же Гилерме, и у вратаря „Локо“ лучшие впечатления от Москвы. В этой стране нам очень нравится. Знаю много русских слов, понимаю речь, но говорить всё равно тяжеловато.

В России сильный чемпионат, а это самое важное для спортсменов. В Премьер-Лиге достаточно хороших команд. Нам важно проявить себя в первой части первенства. Не нужно загадывать, какое место мы можем занять. Надо настраиваться на каждый матч. Слышал, что в 1-м туре нас ждёт встреча со „Спартаком“, который стал чемпионом. Знаю историю и знаю, что это главный соперник „Динамо“. Этот матч имеет большое значение не только для болельщиков, но и для нас. Очень люблю играть в дерби — в таких матчах прекрасная атмосфера. Сделаю всё возможное, чтобы подойти во всеоружии к этому матчу», — заявил Вандерсон в эфире программы «Все на матч».

Вандерсон: было несколько предложений, от «Динамо» — самое интересное
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Динамо Москва Вандерсон
Новости. Футбол
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