Петржела: в России Спаллетти даже не мог сказать «до свидания»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что тренеры должны стремиться учить язык страны, в которую они переезжают. Чешский специалист считает, что другой бывший тренер сине-бело-голубых, Лучано Спаллетти, совершил ошибку, не став изучать русский язык.
«Итальянцы приезжают в другую страну и не учат новый язык. Когда в „Зенит“ пришёл Спаллетти, он даже не мог сказать „до свидания“. Не хотел учить русский язык и, вероятно, даже не общался с русскими игроками. Я это знаю не понаслышке. Даже Капелло, тренер сборной, обращался к своим игрокам через переводчика. В любой стране игрокам приятно, когда с ними говорят на родном языке. В России по-другому и не общались. „Здесь Россия, здесь говорят по-русски“, – таков ответ русских игроков на немецкую речь. Снимаю шляпу перед каждым тренером, кто добивается успеха за рубежом», — приводит слова Петржелы Idnes.