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Роман Ерёменко планировал пробежать Берлинский марафон

30 июня 2017, пятница. 02:10. Футбол

Неля Ерёменко, мать экс-полузащитника ЦСКА Романа Ерёменко, сообщила, что её сын планировал принять участие в Берлинском марафоне осенью.

Ерёменко был дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре прошлого года после матча Лиги чемпионов с «Байером». В организме хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты.

«Роман пребывает в очень хорошем состоянии. Он тренируется самостоятельно и будет ещё сильнее, когда вернётся в футбол. Не так много футболистов, которые столь же интенсивно занимаются», — приводит слова Нели Ерёменко Yle.

Правила ВАДА не позволят Роману стать участником марафона. Дисквалификация полузащитника распространяется на все соревнования под эгидой организаций, подписавших кодекс ВАДА. Берлинский марафон проводит Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF), которая относится к числу таких организаций.

CAS рассмотрит апелляцию Р. Ерёменко 11 июля
Источник: Yle Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА Роман Ерёменко ВАДА
Новости. Футбол
30 июня 2017, пятница
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