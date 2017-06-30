«Арсенал» вышел из гонки за Мбаппе и сосредоточится на Лемаре и Ляказетте

Лондонский «Арсенал» больше не будет пытаться приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, сообщает Daily Mail. Руководство лондонского клуба признало, что их шансы заполучить 18-летнего бомбардира, на которого претендует мадридский «Реал», очень малы.
Вместо этого «канониры» сосредоточат усилия на трансфере одноклубника Мбаппе, полузащитника Томы Лемара, и форварда «Лиона» Александра Ляказетта.
Ранее сообщалось, что «Лион» согласился продать Ляказетта за предложенные «Арсеналом» € 50 млн. Позже появилась информация, что «ткачи» передумали и не хотят отпускать одного из своих лидеров в Лондон.