После финала Кубка конфедераций Дворцовый мост разведут под гимн «Зенита»

В ночь после финала Кубка конфедераций — 2017, который состоится в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе, Дворцовый мост разведут под гимн «Зенита».
«На Дворцовой набережной зазвучат композиции Василия Соловьёва-Седого. В сборнике произведений советского композитора есть песня, ставшая основой для гимна клуба «Зенит» — «Слушай, Ленинград» или «Вечерняя песня», написанная в 1963 году. «Доброй ночи родному Ленинграду» Василий Павлович пожелает во время разводки Дворцового моста в ночь со 2 на 3 июля, когда Кубок долгожданного спортивного события отправится в одну из стран команд-полуфиналистов», — сказано в сообщении пресс-службы «Мостотреста».
В финале Кубка конфедераций 2017 года сыграют сборные Чили и Германии. Встреча состоится 2 июля, начало — в 21:00 мск.