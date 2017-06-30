Президент «Бетиса»: мы не вели переговоров с «Реалом» по трансферу Себальоса

Президент «Бетиса» Анхель Аро сообщил, что мадридский «Реал» не обращался к нему с предложением о покупке полузащитника Даниэля Себальоса. Ранее сообщалось, что хавбек очень близок к переходу в стан «сливочных».
«Мы хотим, чтобы Себальос остался игроком „Бетиса“. Да, действительно, к нему был определённый интерес, но никаких переговоров мы не вели. „Реал“ не обращался к нам по этому поводу», — приводит слова Аро Marca.
По итогам минувшего сезона Себальос провёл в чемпионате Испании 30 матчей, стал автором двух голов и двух результативных передач.