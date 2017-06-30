Сусо: хочу остаться в «Милане», несмотря на предложения от клубов-участников ЛЧ

Форвард «Милана» Сусо подчеркнул, что хочет остаться в стане россонери, несмотря на наличие предложений от команд, играющих в Лиге чемпионов. Контракт 23-летнего испанца с «Миланом» истекает летом 2019 года, а переговоры о продлении соглашения ещё не велись.
«В декабре мы договорились, что я продлю контракт, но, похоже, сейчас у клуба другие приоритеты. У меня есть предложения от клубов, которые играют в Лиге чемпионов, но я хочу остаться в „Милане“. Мне очень нравятся и болельщики, и тренер. Но я жду с декабря, а со мной так никто и не говорил», — приводит слова Сусо Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
В минувшем сезоне испанец провёл 34 матча в Серии А, забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.